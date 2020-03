Chord Lagu Aisyah Istri Rasulullah, Download MP3 Aisyah Nissa Sabyan 

Lirik dan chord lagu Aisyah Istri Rasulullah Nissa Sabyan

(Intro)

Am Dm G C

F B E

Am Dm

Mulia indah cantik berseri..

G C

Kulit putih bersih merah di pipimu

F B

Dia Aisyah, putri Abu Bakar

E

Istri Rasullallah..

Am Dm

Sungguh sweet Nabi mencintamu..

G C

Hngga Nabi minum di bekas bibirmu

F B

Bila Dia marah.. Nabi kan bermanja

E

Mencubit hidungnya..

(Reff)

Am Dm G

Aisyah.. romantisnya cintamu dengan Nabi

C F

Dengan Baginda kau pernah main lari-lari

Dm B

Selalu bersama.. hingga ujung nyawa

E

Kau di samping Rasullallah..

Am

Aisyah.. sungguh manis

Dm G

Oh sirah kasih cintamu..

C F

Bukan persis novel mula benci jadi rindu

Dm

Kau istri tercinta..

B

Ya Aisyah Ya Humairah

E Am

Rasul sayang, kasih Rasul cintamu..

(Intro)

Am Dm G C

F B E Am Dm

Mulia indah cantik berseri..

G C

Kulit putih bersih merah dipipimu

F B

Dia Aisyah, putri Abu Bakar

E

Istri Rasullallah..

Am Dm

Sungguh sweet Nabi mencintamu..

G C

Bila lelah nabi baring di jilbabmu

F B

Seketika.. kau pula bermanja

E

Mengikat rambutnya..

(Reff)

Am Dm G

Aisyah.. romantisnya cintamu dengan Nabi

C F

Dengan Baginda kau pernah main lari-lari

Dm B

Selalu bersama.. hingga ujung nyawa

E

Kau disamping Rasullallah..

Am

Aisyah.. sungguh manis

Dm G

Oh sirah kasih cintamu..

C F

Bukan persis novel mula benci jadi rindu

Dm

Kau istri tercinta..

B

Ya Aisyah Ya Humairah

E Am

Rasul sayang, kasih Rasul cintamu..

