Bintang Film Star Wars Andrew Jack Meninggal Dunia Setelah Positif Terjangkit Virus Corona

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bintang film Star Wars, Andrew Jack, dikabarkan Meninggal Dunia, Selasa (31/3/2020) setelah terjangkit virus corona atau Covid-19.

Kabar meninggalnya Jack telah dikonfirmasi pihak perwakilannya.

Jack meninggal pada usia 76 di Rumah Sakit Surrey di dekat London.

Dilansir BBC, pihak perwakilannya, Jill McCullough, mengatakan dia dibanjiri ucapan belasungkawa untuk aktor kawakan itu.

Infeksi corona itu membuat Jack bahkan tidak bisa bertemu istrinya saat mengembuskan napas terakhir.

Sebab dia harus menjalani karantina di Australia.

Sehingga pemakaman yang resmi sepertinya tidak dilakukan.

"Tragisnya dia terjebak di karantina di Australia yang baru saja terbang dari Selandia Baru minggu lalu."

"Dia tidak dapat melihat atau berbicara dengannya di akhir hidupnya dan ada kemungkinan pemakaman mungkin tidak diadakan," kata Jill, dilansir Fox News.

Jack diketahui membintangi Star Wars, yang mengantongi sejumlah penghargaan.

Antara lain The Last Jedi dan The Force Awakens sebagai Mayor Caluan Ematt.