Drakorindo, Download Drakor The Game Towards Zero, Streaming Drama Korea Taecyeon

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Taecyeon dalam drama Korea, berikut sinopsis The Game Towards Zero dan simak juga cara unduh atau download drama Korea The Game Towards Zero.

Bagaimanakah sinopsis The Game Towards Zero?

Drama terbaru asal Korea, yakni The Game Towards Zero tayang menggantikan drama Love With Flaws mulai 22 Januari 2020.

Drama yang dikenal juga dengan judul The Game Towadrs Midnight ini disutradarai oleh Jang Joon Ho.

Sebelumnya pernah menyutradarai drama Bad Thief, Good Thief dan juga drama Princess Aurora.

Drama Korea The Game Towards Zero dibintangi oleh aktor dan artis terkenal seperti Taecyeon, yang penah membintangi drama Wonderfull Days dan juga drama Save Me.

Drakor ini juga dibintangi oleh Lee Yeon Hee, yang pernah membintangi drama Reunited Worlds dan juga drama One Fine Day.

Drama terbaru asal Korea, yakni The Game Towards Zero akan tayang menggantikan drama Love With Flaws mulai 22 Januari 2020.

Drama ini menceritakan tentang seorang berkemampuan psikis (mengetahui orang yang akan meninggal) bernama Kim Tae Pyung (Taecyeon).

• Drakorindo, Download Drakor The Bride of Habaek, Streaming Drama Korea Shin Se kyung

Ia dapat meramalkan kematian siapapun hanya dengan melihat mata mereka.