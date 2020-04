Drakorindo, Download Drakor Blood, Streaming Drama Korea Ku Hye Sun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Ku Hye Sun dalam drama Korea, berikut sinopsis Blood dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Blood.

Bagaimanakah sinopsis Blood?

Serial drama Korea yang berjudul Blood di tayangkan perdata pada tanggal 16 febuari yang rating nya sangat tinggi dan di sukai oleh semua orang.

Penayangan perdana nya di channel tv KBS2 yang pada waktu itu menggantikan serial drama Healer.

Drama Korea Blood di sutradarai oleh Kim Min Soo dan naskahnya di tulis oleh Park Jae Bum.

Serial drama Blood sendiri di bintangi oleh aktris cantik Ku Hye Sun.

Selain itu mendatangkan banyak aktor tampan seperti Ji Jin Hee ada pula Ahn Jae Hyeon yang pernah berperan di serial drama My Love From The Star.

Awal mula kisah dari Drama Korea Blood berawal dari sekelompok vampir yang di pimpin oleh Lee Jae Wook (Ji Jin Hee).

Kemudian ada sepasang vampir yang ingin hidup seperti manusia memiliki anak dan berusaha untuk melahirkannya namun di tentang oleh pemimpin tersebut.

• Drakorindo, Download Drakor The Cursed, Streaming Drama Korea Uhm Ji Won dan Jo Min Soo

Selang beberapa tahun keluarlah bayi tersebut tanpa seorang Ayah, karena Ayahnya mati ketika melindungi anak tersebut.