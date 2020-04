Drakorindo, Download Drakor Queen of Ring, Streaming Drama Korea Ahn Hyo Seop dan Nan Hee

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Ahn Hyo Seop dalam drama Korea, berikut sinopsis Queen of Ring dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Queen of Ring.

Bagaimanakah sinopsis Queen of Ring?

Kdrama terbaru Maret 2017 berjudul Queen of Ring menggantikan serial drama sebelumnya Romance Full of Life.

Drama Korea Queen of Ring di tayangkan pada 9 Maret hingga 23 Maret 2017, untuk jam tayangnya sama yaitu setiap hari Kamis pukul 23.00.

Drama ini di sutradarai oleh Kwon Sung Chan yang dibantu penulis skenario Kim A Jung dan pembacaan skrip pertama di ambil pada Oktober 2016 lalu di kantor MBC Sagam, Korea Selatan.

Serial drama Queen of Ring di bintangi oleh artis populer Korea yaitu Ahn Hyo Seop salah satu anggota boy band One O One tahun ini juga bermain di KBS2 My Father is Strange.

Untuk pemeran wanitanya adalah aktris cantik sekaligus anggota SNL Korea/ di kenal dengan Saturday Night Live yang bernama Kim Seul Gi.

Nan Hee (Kim Seul Gi) merupakan sososk gadis yang jelek dan hal ini telah mempengaruhi ia untuk menjadi jahat.

Suatu hari, ia menerima sebuah cincin yang menyimpan rahasia sebuah keluarga.

Di sisi lain ada Se Gun yang diperankan Ahn Hyo Seop, Dia sangat tampan, tapi ia memiliki kepribadian berdarah dingin.

