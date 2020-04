VIDEO Isyana Sarasvati Relakan Suaminya Jadi Pejuang di Garda Depan Lawan Corona

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Meski masih pengantin baru, Isyana Sarasvati haru rela melihat Rayhan Maditra menghadapi bahaya karena profesinya sebagai dokter.

Di tengah situasi pandemi corona, Rayhan Maditra harus berjuang bersama tenaga medis lainnya untuk melawan corona di garda terdepan.

Kondisi ini tentu membuat keluarga besar khawatir, termasuk kakak Isyana Sarasvati, Rara Sekar.

Rara Sekar melalui akun Twitternya, Minggu (5/4/2020), mengunggah potret sang adik ipar saat mengenakan pakaian APD lengkap.

Dari foto yang dibagikan Rara Sekar, terlihat Rayhan Maditra mengenakan APD berwarna putih dengan masker dan penutup wajah.

Sembari membagikan potret adik ipar yang berjuang melawan Covid-19, Rara juga turut mengungkapkan perasaannya.

"My heart breaks a little seeing this photo.

Stay safe @rayhanmaditra and all the health professionals who are fighting hard to make sure we all survive this pandemic," tulis Rara.

(Hatiku agak hancur melihat foto ini. Tetap aman @rayhanmaditra dan semua profesional kesehatan yang berjuang keras untuk memastikan kita semua selamat dari pandemi ini)

Sementara itu, Isyana Sarasvati juga mengunggah ulang cuitan sang kakak melalui Instagram.