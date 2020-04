VIDEO Via Vallen Cover Lagu Aisyah Istri Rasulullah Langsung Jadi Trending

TRIBUNLAMUNG.CO.ID - Video YouTube lagu Aisyah Istri Rasulullah menarik perhatian publik, hingga digandrungi masyarakat.

Lagu Aisyah Istri Rasulullah juga terus saja berada di daftar trending YouTube Indonesia beberapa hari terakhir.

Kali ini, penyanyi dangdut Via Vallen juga ikut meng-cover lagu kisah romantis Nabi Muhammad SAW dengan sang istri, Aisyah RA.

Via Vallen menggunakan hijab dan hanya diiringi petikan gitar saat melantunkan lagu ini.

Video tersebut telah diunggah melalui kanal YouTube Via Vallen Official pada hari ini, Selasa 7 April 2020.

Selang beberapa jam, video tersebut langsung masuk ke jajaran trending Indonesia.

Hingga artikel ini ditayangkan, video cover Aisyah Istri Rasulullah oleh Via Vallen sudah disaksikkan lebih dari 400 ribu kali.

Berikut lirik dengan chord gitar lagu Aisyah Istri Rasulullah

Intro: Am Dm G C

F B E



Am Dm

Mulia indah cantik berseri..

G C

Kulit putih bersih merah dipipimu

F B

Dia Aisyah, putri Abu Bakar

E

Istri Rasullallah..



Am Dm

Sungguh sweet Nabi mencintamu..

G C

Hingga Nabi minum di bekas bibirmu

F B

Bila Dia marah.. Nabi kan bermanja

E

Mencubit hidungnya..



Reff:

Am Dm G

Aisyah.. romantisnya cintamu dengan Nabi

C F

Dengan Baginda kau pernah main lari-lari

Dm B

Selalu bersama.. hingga ujung nyawa

E

Kau disamping Rasullallah..



Am

Aisyah.. sungguh manis

Dm G

Hh sirah kasih cintamu..

C F

Bukan persis novel mula benci jadi rindu

Dm

Kau istri tercinta..

B

Ya Aisyah Ya Humairah

E Am

Rasul sayang, kasih Rasul cintamu..



Music: Am Dm G C

F B E



Am Dm

Mulia indah cantik berseri..

G C

Kulit putih bersih merah dipipimu

F B

Dia Aisyah, putri Abu Bakar

E

Istri Rasullallah..



Am Dm

Sungguh sweet Nabi mencintamu..

G C

Bila lelah nabi baring dijilbabmu

F B

Seketika.. kau pula bermanja

E

Mengikat rambutnya..



Reff:

Am Dm G

Aisyah.. romantisnya cintamu dengan Nabi

C F

Dengan Baginda kau pernah main lari-lari

Dm B

Selalu bersama.. hingga ujung nyawa

E

Kau disamping Rasullallah..



Am

Aisyah.. sungguh manis

Dm G

Oh sirah kasih cintamu..

C F

Bukan persis novel mula benci jadi rindu

Dm

Kau istri tercinta..

B

Ya Aisyah Ya Humairah

E Am

Rasul sayang, kasih Rasul cintamu..

(Tribunnews.com/ Siti Nurjannah Wulandari/ Renald)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Videografer Tribunlampung.co.id/Wahyu Iskandar