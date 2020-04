Glenn Fredly Meninggal Dunia, Daftar Penghargaan AMI Awards Glenn Fredly

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Glenn Fredly meninggal dunia. Kabar duka tersebut tampak dari unggahan sejumlah artis di media sosial, Rabu (8/4/2020).

Sepanjang kariernya di dunia musik, Glenn Fredly pernah mendapat sejumlah Penghargaan.

Berikut, deretan Penghargaan yang didapat Glenn Fredly.

1. AMI Awards For Best Urban Production Work - Kasih Putih (2001)

2. AMI Awards For RnB Male Solo - Kasih Putih (2001)

3. AMI Awards For Pop Song - Dibalas Dengan Dusta (2004)

4. AMI Awards For Best Pop Male Solo Artist (2005)

5. AMI Awards For Best Mix Engineer - When I Fall In LOve (2006)

6. AMI Awards For Best Foreign Language Song - When I Fall In Love (2006)

7. AMI Awards For Jazz Production Works - Tega (2006)