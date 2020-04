Penyebab Meninggalnya Glenn Fredly karena Meningitis, Kenali Gejala Meningitis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Indonesia kehilangan salah satu musisi terbaiknya, Glenn Fredly .

Musisi berdarah Maluku itu mengembuskan nafas terakhirnya, Rabu (8/4/2020)

Glenn Fredly disebutkan meninggal setelah menderita meningitis di Rumah Sakit Setia Mitra, Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan.

Lalu, apa sebenarnya meningitis itu?

Dilansir dari U.S Department of Health and Human Services, cdc.gov, meningitis merupakan peradangan atau pembengkakan selaput pelindung yang menutupi otak dan sumsum tulang belakang.

Pembengkakan biasanya disebabkan karena infeksi bakteri atau virus dari cairan yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang.

Namun, cedera, kanker, dan obat-obatan tertentu, dan jenis infeksi lain juga dapat menyebabkan meningitis.

Perawatan meningitis satu dengan lainnya berbeda, tergantung dari penyebabnya.

Sehingga, penting untuk mengetahui secara spesifik penyebab dari penyakit meningitis.

Dilansir dari nhs.uk, meningitis dapat menyerang segala usia, namun yang paling sering menyerang orang dengan sistem kekebalan tubuh rendah.

Penyakit meningitis akan menjadi serius jika tak ditangani dengan cepat dan bisa menyebabkan keracunan darah yang mengancam jiwa dan mengakibatkan kerusakan permanen pada otak atau saraf