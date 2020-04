Begitu Banyak Kehilangan, Setelah Ditinggal Suami Kini BCL Harus Kehilangan Glenn Fredly 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Bunga Citra Lestari (BCL) mengungkap banyak kehilangan yang ia rasakan pada tahun ini.

Setelah kematian suaminya Ashraf Sinclair, kini BCL harus kehilangan rekan sesama penyanyi yang pernah jadi teman duetnya, Glenn Fredly.

Dalam unggahannya di Instagram, BCL mengungkapkan pesan dan isi hatinya agar saling mencintai dan saling peduli.

Berikut postingan BCL di postingan yang ia unggah pada Kamis pagi (9/4/2020).

"So many losses..

2020 memang berbeda..

Lets take care of each other..

Lets love each other..

Nikmati moment yang dipunya.. Mencintai..

Memberikan kasih dengan orang yg dicinta..