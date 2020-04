Drakorindo, Download Drakor Cheer Up!, Streaming Drama Korea Jung Eun Ji

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Jung Eun Ji dalam drama Korea, berikut sinopsis Cheer Up! dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Cheer Up!.

Bagaimanakah sinopsis Cheer Up!?

Drama Korea Cheer Up! atau Sassy Go Go tayang perdana pada tanggal 5 Oktober 2015 dengan durasi sebanyak 12 episode.

Naskahnya di tulis oleh Yoon Soo Jung dan di sutradarai langsung oleh Lee Eun Jin.

Drama Korea Cheer Up! tayang setiap hari Senin hingga Jumat mengantikan serial Mega Korea sebelumnya yaitu Dream High 2.

Walaupun episode aslinya sebanyak 12 namun kalau di tayangkan di RTV biasanya bisa lebih dari 12 hari tayangnya.

Sementara itu dalam drama seri Cheer Up! ini mendatangkan aktris cantik Jung Eun Ji yang merupakan anggota K-pop Apink.

Ada juga Chae Soo Bin yang bermain di film Korea Robot, Sori lalu ada aktor tampan Lee Won Geun yang memainkan drama Korea Hyde Jekyll, Me.

Drama Korea Cheer Up! belatar belakang di sebuah SMA yang menceritakan cheerleader sekolah.

• Drakorindo, Download Drakor Argon, Streaming Drama Korea Kim Ju Hyeok dan Chun Woo Hee

Ketika menghadapi persaingan pendidikan yang sangat keras mereka tetap bersemangat dan ceria.