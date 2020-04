Drakorindo, Download Drakor Ruler Master of the Mask, Streaming Drama Korea Kim So Hyun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Kim So Hyun dalam drama Korea, berikut sinopsis Ruler Master of the Mask dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Ruler Master of the Mask.

Bagaimanakah sinopsis Ruler Master of the Mask?

Serial drama ini akan tayang perdana tanggal 10 Mei 2017 bulan depan setiap hari Rabu dan Kamis pukul 22.00 waktu setempat di MBC.

Serial drama bertajuk historycal ini termasuk drama yang akan hits dan populer tahun ini.

Drama Korea Ruler Master of the Mask di bintangi oleh aktris cantik Kim So Hyun yang merupakan artis papan atas Korea dengan aktor populer Korea Yoo Seung Ho.

Drama Korea Ruler: Master of the Mask juga mendatangkan aktor muda sekaligus anggota boy band terkenal di Korea yaitu L “INFINITE” atau dikenal dengan nama asli Kim Myung Soo.

Ruler: Master of the Mask yang di sutradarai No Do-Cheol dan di bantu oleh penulis skenario Park Hye Jin.

Korean drama ini menceritakan tentang kisah Putra Mahkota Joseon pada zaman 1700-an yang berwibawa dan penolong masyarakat kecil.

Di balik kesuksesan Putra Mahkota ada sosok wanita yang mendapinginya dan selalu memberikan cinta dan kasih sayang.

Sinopsis Ruler: Master of the Mask berawal dari seorang Putra Mahkota Lee Sun (Yoo Seung Ho), ia bertarung melawan sebuah organisasi pemberontak Pyunsoo.