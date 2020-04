Drakorindo, Download Drakor Scholar Who Walks The Night, Streaming Drama Korea Lee Soo Hyuk

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Lee Soo Hyuk dalam drama Korea, berikut sinopsis Scholar Who Walks The Night dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Scholar Who Walks The Night.

Bagaimanakah sinopsis Scholar Who Walks The Night?

Drama Korea Scholar Who Walks The Night tayang perdana pada tanggal 8 Juli 2015 yang lalu di channel MBC dengan durasi sebanyak 20 episode.

Drama ini di adaptasi dari seri komik populer karya Jo Joo Hee dan juga Han Seung Hee sedangkan untuk alur cerita dalam drama ini di tulis oleh Jang Hyun Joo.

Alur cerita drama Korea Scholar Who Walks The Night di angkat dari webcomic yang judulnya Bameul Geotneun Sunbi.

Menceritakan seorang manusia vampir baik yang dikenal dengan nama sarjana tengah malam dan membasmi vampir-vampir jahat.

Drama Korea Scholar Who Walks The Night banyak mendatangkan artis populer, di antaranya Lee Soo Hyuk.

Sinopsis Scholar Who Walks The Night berawal dari seorang raja muda dan pengawal setianya yang bernama Kim Sung Yeol.

Karena di dalam kerajaan tersebut turun temurun harus mengadakan tumbal kepada vampir karena kerajaan itu di bangun.

Perjanjian pada vampir yang bernama Gwi yang di lakukan pendiri kerajaan tersebut.