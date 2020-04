Artis Twindy Rarasati Positif Corona

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Presenter sekaligus artis peran Twindy Rarasati mengonfirmasi dirinya positif terinfeksi virus corona atau Covid-19.

Pemain sitkom The East ini menyampaikan kabar tersebut di akun Instagram miliknya, @twindyrarasati pada Rabu (15/4/2020).

Tak butuh waktu lama, Twindy Rarasati langsung mendapat banyak dukungan dan semangat baik dari rekan sesama artis maupun warganet.

Beberapa nama yang menyampaikan dukungan untuk Twindy Rarasati di antaranya adalah Ganindra Bimo, Clairine Clay, Kevin Hendrawan, Ade Govinda, Agla Artalidia, dan Lukman Sardi.

Dukungan juga diberikan oleh Gading Marten, Kevin Julio, Anji Manji, Adinda Thomas, Tarra Budiman, Tanta Ginting dan Ayu Shita.

"TWINDY! Semangat dalam penyembuhan. GBU (god bless you)," tulis Ganindra Bimo di kolom komentar.

"Semua doa yang terbaik... tetap semangat... Get well soon and GBU," tulis Lukman Sardi.

"Segera pulih adikku tersayang! Masih bisa pubg enggak? Hahaha, love you," tulis Tanta Ginting.

"Twindy sehat, sehat, sehat, semangat Twindy! You can do it, bismillah cepat sembuh ya," tulis Ayu Shita.

Sebelumnya, dalam unggahannya, Twindy Rarasati memajang foto dirinya tengah berada di ranjang rumah sakit.

Pemain sitkom The East yang berperan sebagai Clarissa mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberinya dukungan.

"Saya positif Covid-19. Terima kasih keluargaku tersayang dan orang-orang terdekatku untuk support-nya yang melimpah," tulis Twindy Rarasati seperti dikutip Kompas.com, Rabu.

Meski harus menjalani perawatan sementara, Twindy Rarasati tetap memberikan semangat kepada rekan-rekannya yang masih berjuang menghadapi pandemi virus corona ini.



Artikel ini telah tayang di Kompas.com