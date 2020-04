VIDEO Dokter Sekaligus Aktris Cantik Twindy Rarasati Mengaku Positif Corona

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video YouTube aktris yang juga dokter, Twindy Rarasati mengumumkan dirinya positif terinfeksi virus Corona atau Covid-19.

Hal itu disampaikan secara langsung oleh Twindy melalui postingan di akun instagramnya, @twindyrarasati, Rabu (15/4/2020).

Dalam postingannya itu, Twindy menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga dan orang-orang tersayang yang memberi dukungan.

"Saya positif Covid-19. terima kasih keluargaku tersayang dan orang-orang terdekatku untuk supportnya yang melimpah."

"Teruntuk sahabat dan teman-teman yang masih melanjutkan perjuangan menghadapi pandemi ini, I'm sorry that I have to take a rest in this one."

"Sehat-sehat terus teman-teman semuaaa! Stay home everyone, this too shall pass. Jangan lupa physical distancing, cuci tangan, makan-makanan bergizi dan olahraga," tulisnya.

Menyertai unggahannya itu, Twindy mengunggah fotonya mengenakan masker sambil berbaring di ranjang perawatan.

Galang APD untuk Tenaga Medis

Sebelum terinfeksi Corona, Twindy Rarasati menggalang bantuan untuk memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis.

Pada postingannya tertanggal 25 Maret lalu, ia melaporkan penyularan donasi yang ke-2.

Bantuan yang ia galang dari Kitabisa.com itu ia salurkan ke sejumlah rumah sakit.

"Lapor! Berikut update per tanggal 24 Maret 2020. Maaf baru update sekarang yaa :) Donasi teman-teman semua jg kita alokasikan sebagian untuk berikan makanan pada mereka yg bertugas agar tetap sehat dalam bekerja."

"Selain dalam bentuk uang, kemarin beberapa pihak mendonasikan sarung tangan (medical grade), masker, alcohol swab dan beberapa alat medis lainnya. Terima kasih teman-teman semua," tulisnya. (Tribunnews.com/Daryono)

