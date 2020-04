Download Lagu Break All the Rules MP3 CRAVITY, Video Klip Break All the Rules Lagu Korea Terpopuler

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Break All the Rules dinyanyikan CRAVITY dalam MP3 lagu Korea terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Break All the Rules dan video klip Break All the Rules dalam artikel ini.

Boy group CRAVITY akhirnya resmi memulai debut mereka pada 14 April 2020.

Grup baru bentukan Starship Entertainment ini merilis debut single mengesankan berjudul Break All the Rules.

Video musik Break All the Rules sukses meraih 5 juta penonton dan menduduki trending musik YouTube.

Berikut lirik lagu Break All the Rules - CRAVITY

Turn it up, turn it up, turn it up shigani eopseo

Turn it up, turn it up, turn it up

Yeah, we’re breaking all the rules

Turn it up, turn it up, turn it up shigani eopseo