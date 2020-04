Drakorindo, Download Drakor The King: Eternal Monarch, Streaming Drama Korea Lee Min Ho & Kim Go Eun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Lee Min Ho dan Kim Go Eun dalam drama Korea, berikut sinopsis The King: Eternal Monarch dan simak juga cara unduh atau download drama Korea The King: Eternal Monarch.

Bagaimanakah sinopsis The King: Eternal Monarch?

Drama Korea The King: Eternal Monarch dijadwalkan tayang perdana pada April ini.

The King: Eternal Monarch memiliki 16 episode, yang tayang setiap hari Jumat dan Sabtu malam.

Episode pertama drama Korea The King: Eternal Monarch tayang pada 17 April 2020.

Drama Korea The King: Eternal Monarch dibintangi sejumlah aktor dan aktris terkenal Korea Selatan, seperti Lee Min Ho, Woo Do Hwan, Kim Go Eun.

Lee Min Ho dan Kim Go Eun akan menjadi pemeran utama dalam drama Korea The King: Eternal Monarch tersebut.

The King: Eternal Monarch menceritakan tentang dua alam semesta paralel dari monarki dan demokrasi.

Lee Min Ho akan berperan sebagai Kaisar Lee Gon yang mencoba untuk menutup pintu antara dua dunia.

Sementara Kim Go Eun berperan sebagai detektif Jung Tae Eul, yang bekerja dengan kaisar untuk melindungi kehidupan orang-orang.

