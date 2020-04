LINK YouTube Streaming, Sedang Berlangsung, Konser Online BTS, Sabtu, 18 April 2020.

Twitter @bts_bighit via Tribunnews.com

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi Anda pecinta grup KPop, simak Link Live Streaming atau YouTube Streaming konser online BTS di BANGTANTV, Sabtu, 18 April 2020, mulai pukul 10.00 WIB.

Bertema BANG BANG CON, konser online BTS digelar selama dua hari, yakni hari ini dan Minggu (19/4/2020) besok.

Pada 9 April 2020, Big Hit Entertainment mengumumkan BTS akan menggelar konser online melalui kanal YouTube mereka, BANGTANTV.

Konser online ini bisa disaksikan oleh semua ARMY di seluruh dunia tanpa dipungut biaya alias gratis.

BANG BANG CON yang dimulai pukul 10.00 WIB ini akan menyajikan penampilan RM dan kawan-kawan di sejumlah konser mereka sebelumnya.

Seperti saat Love Yourself dan The Red Bullet.

Jadwal konser online BTS BANG BANG CON. (Twitter @bts_bighit)

Berikut jadwal konser online BTS hari ini dan Minggu besok:

Sabtu, 18 April 2020

2015 BTS LIVE (Most Beautiful Moment in Life on Stage)

2016 BTS LIVE (Most Beautiful Moment in Life on Stage: Epilogue)

BTS 2014 LIVE TRILOGY: EPISODE II The Red Bullet (2014 Memories)