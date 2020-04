Tak pernah merasakan libur panjang sejak usia 16 tahun, ini yang diungkapkan Sophia Latjuba.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Saat ini banyak artis yang libur dari pekerjaanya di dunia hiburan karena menaati imbauan social distancing ataupun physical distancing.

Dari sekian banyak artis, ialah Sophia Latjuba yang rehat dari pekerjaannya.

Sophia mengaku baru pertama kali dalam hidupnya libur kerja selama ini.

Sudah sekira sebulan lamanya, pandemi covid-19 melanda tanah air.

Sejak usia 16 tahun, Sophia mengaku selalu giat bekerja dan break atau libur hanya untuk beberapa saat.

Namun di tengah pandemi ini adalah liburnya yang paling lama.

Hal itu ia ungkapkan melalui postingan di Instagram, Sabtu (18/4/2020).

Ia berbagi pesan soal perubahan besar yang terjadi dan tentunya dialaminya semua orang yang sedang berjuang melawan pandemi ini.

"This staying at home time has been quite challenging for me

(tinggal di rumah terus adalah hal yang cukup menantang bagiku)

since I haven’t had this long of a break from work since I was 16, but hey...