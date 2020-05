Rumah Sakit Imanuel Layani Suntik Vitamin C dan Vaksin Influenza untuk Menjaga Imunitas Tubuh

RSIM melayani suntik vitamin C dan vaksin influenza untuk mendukung kiat menjaga imunitas masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Customer Service kami di 0813-7955-0011 atau Medical Check Up di 0821 7533 2950

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Virus Corona telah mewabah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada masa pandemi ini, selain harus mengikuti anjuran Pemerintah agar tetap berada di rumah, masyarakat juga harus pintar dalam menjaga imunitas dan kesehatan tubuhnya sehingga penyebaran virus corona dapat diminimalisir.

Kiat-kiat untuk menjaga imunitas atau kekebalan tubuh di tengah pandemi virus corona yaitu dengan berolah raga teratur, rajin mandi, rajin mencuci tangan istirahat yang cukup, menghindari stres, serta makan makanan yang sehat. Kemudian, upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengkonsumsi vitamin, seperti vitamin C.

Vitamin C atau dikenal juga sebagai asam askorbat, adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit dan juga kecantikan. Vitamin C banyak digunakan sebagai terapi untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah. Selain itu, vitamin C dapat berkerja untuk meningkatkan sistem daya tahan tubuh karena tingginya kandungan antioksidan. Sistem daya tahan tubuh berfungsi untuk melawan bakteri, virus, atau parasit yang berpotensi menyebabkan penyakit.

Lalu, bolehkah suntik vitamin C? dr. Alexander Dicky , dokter umum RSIM mengatakan “Konsumsi vitamin C boleh saja asalkan tidak rutin, dalam dosis yang tepat, serta sesuai dengan indikasi medis dan anjuran dari dokter. Suntik vitamin C juga harus dilakukan oleh tenaga medis profesional.

Namun, vintamin C saja belum cukup untuk terhindar dari virus corona, masyarakat juga harus menerapkan pola hidup sehat untuk memaksimalkan fungsi sistem kekebalan tubuh.“.

Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan,”Suntik vitamin C sebaiknya tidak dilakukan pada ibu hamil dan ibu menyusui. Pada ibu hamil, suntik vitamin C bisa menyebabkan gangguan konsentrasi darah di tali pusat, sehingga dapat memengaruhi kesehatan ibu dan janin.

Suntik vitamin C juga tak boleh dilakukan sembarangan, apalagi pada seseorang dengan riwayat penyakit ginjal. “

RSIM melayani suntik vitamin C dan vaksin influenza untuk mendukung kiat menjaga imunitas masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Customer Service kami di 0813-7955-0011 atau Medical Check Up di 0821 7533 2950.(*)