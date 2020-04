Download Lagu Not By The Moon MP3 GOT7, Video Klip Not By The Moon Lagu Korea Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Not By The Moon dinyanyikan GOT7 dalam MP3 lagu Korea terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Not By The Moon dan Video Klip YouTube Not By The Moon dalam artikel ini.

Boyband besutan JYP Entertainment yaitu GOT7, baru saja merilis lagu baru mereka yang berjudul Not By The Moon.

Lagu ini menjadi sangat spesial karena pendiri JYP sendiri yaitu Park Jin Young juga ikut berpartisipasi menulis lirik dan komposisi lagu tersebut.

Berikut lirik lagu Not By The Moon - GOT7

Neon nae an-e beonjyeo wa

Eodum sog-eseo neol chaj-eun sungan

Ni mogsolin nal ttatteushage ewossa

Ni ongil neukkil ttaemada

Soli eobs-i seumyeo wa

Teong bin simjang-e nae mam-e neoleul chaewoga

Amu saeg eobsdeon maeil maeil

Neolo muldeul naeil naeil

Idaelo nal dye with you

Naui modeun ge neolobuteo sal-ana

Neol yeong-wonhi nohji anh-eul geoya nan

Ije dasi jab-eun i son-eul nohji ma

Neo eobs-in amu uimiga eobs-eunikka

O swear not by the moon woah

Dalcheoleom maeil byeonhaneun woah

Geuleon maengsehaji ma

Byeonchi anh-eul majimag

Ibmajchum-i anil geolamyeon-eun

Muldeul-yeojwo neolo nal woah

Muldeul-eojwo nalo neon woah

Neoui an-e naega

Tto naui an-en nega

Yeong-wonhi hamkkehal su issdolog

O swear not by the moon

Neol ilh-eossdeon mam-ui eollug

Bogi silh-eun i hyungteo i know

Dasineun boji anh-ado doege

Neolo da muldeul-yeo jwo yeah yeah

Ijen al-a geu uimi i do

Kkaedal-ass-eo nan imi i do

Nal muldeul-in sesang sog

You're the reason why i'm alive

Ne sumgyeol neukkil ttaemada

Onmom-eulo peojyeoga yeah

Teong bin simjang-e nae mam-e neoleul chaewoga

Amu saeg eobsdeon maeil maeil

Neolo muldeul naeil naeil

Idaelo nal dye with you

Naui modeun ge neolobuteo sal-ana

Neol yeong-wonhi nohji anh-eul geoya nan

Ije dasi jab-eun i son-eul nohji ma

Neo eobs-in amu uimiga eobs-eunikka