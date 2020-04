Drakorindo, Download Drakor Find Me in Your Memory, Streaming Drama Korea Kim Dong Wook

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Kim Dong Wook dan Mun Ka Young dalam drama Korea, berikut sinopsis Find Me in Your Memory dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Find Me in Your Memory.

Bagaimanakah sinopsis Find Me in Your Memory?

Drama Korea Find Me in Your Memory tayang pada 18 Maret 2020.

Find Me in Your Memory merupakan drakor terbaru Kim Dong Wook dan Mun Ka Young.

Drama ini disutradarai oleh Oh Hyun Jong dan ditulis oleh Kim Yoon Joo.

Find Me in Your Memory juga dikenal dengan judul Memoir of the Man.

Drakor ini tayang di MBC setiap Rabu dan Kamis pukul 21.00 KST yag dibintangi oleh Kim Dong Wook dan Moon Ga Young.

Berjumlah 32 episode, Find Me in Your Memory bergenre drama fantasi.

Sinopsis Find Me in Your Memory berawal dari kisah cinta antara seorang pria yang mengingat setiap detik dalam hidupnya dengan seorang wanita yang melupakan masa lalu menyakitkan.

Lee Jung Hoon bekerja sebagai pembawa berita di stasiun penyiaran.