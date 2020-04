VIDEO Prilly Latuconsina Pamer Foto Seksi Saat Duduk di Dapur

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Karantina di rumah tidak membuat artis cantik Prilly Latuconsina mati gaya.

Yap, meski terpaksa berdiam diri di rumah karena pandemi, Prilly Latuconsina tetap eksis kala memamerkan gaya terbarunya di Instagram.

Salah satu foto yang mencuri perhatian adalah saat dirinya memamerkan pose seksi saat di dapur.

Dalam foto tersebut, tampak artis berdarah Ambon ini duduk cantik di meja dapurnya yang mewah.

Gaya yang seksi juga terlihat pada pilihan busana yang dipakai Prilly Latuconsina di foto terbarunya ini.

Busana model peplum dengan warna kuning mustard sukses membuat penampilan Prilly Latuconsina terlihat modis.

Kesan feminin seksi juga terlihat saat Prilly Latuconsina memadukan atasan tersebut dengan rok mini berwarna putih.

Wajah cantik Prilly Latuconsina juga terlihat makin menggemaskan saat dirinya berpose duck face sambil memegang gelas minuman di foto terbarunya itu.

Sejumlah komentar langsung memenuhi unggahan terbaru Prilly Latuconsina ini.

Salah satu komentar yang mencuri perhatian adalah saat netizen menilai dirinya cocok memerankan tokoh Sun Woo di drama Korea, The World of The Married.

Komentar tersebut datang dari pemilik akun @mabokgenjerrr "Kalo ada A World of Married Couple versi Indo Prilly cocok jadi Sun Woo," tulisnya.

