Gara-gara Drakor The World of The Married, Istri Denny Cagur Kini Curiga pada Suami

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Saat ini sedang viral soal drakor The World of the Married yang menyita perhatian masyarakat.

Tayangan ini pun juga mendapat perhatian dari kalangan selebritis.

Termasuk Santi istri Denny Cagur jadi menaruh rasa curiga pada sang suami.

Hal ini diungkap Santi Widihastuti kepada Nagita Slavina.

Mulanya, Santi bertanya tentang bagaimana Nagita Slavina menghabiskan waktu selama di rumah.

"Makan, tidur, nonton drama Korea," jawab Nagita Slavina.

Nagita Slavina juga menceritakan momen di mana ia menangis saat menonton drama Korea.

"Aku lihat Gigi nonton drama Korea itu sampai nangis sesenggukan. Itu benar?" tanya Santi yang dibenarkan Nagita Slavina.

Nagita Slavina juga membagikan judul-judul Drakor yang sudah ia tonton.

Tiga Drakor yang ditonton Nagita Slavina adalah Crash Landing on You, Secretary Kim dan Something in the Rain.