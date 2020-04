Drakorindo, Download Drakor Shall We Eat Dinner Together, Streaming Drama Korea Seo Ji Hye.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Seo Ji Hye dalam drama Korea, berikut sinopsis Shall We Eat Dinner Together dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Shall We Eat Dinner Together.

Bagaimanakah sinopsis Shall We Eat Dinner Together?

Merupakan drama Korea terbaru yang akan dibintangi oleh aktor terkenal Song Seung Heon.

Dalam drama Korea ini ia akan memerankan karakter dari Kim Hae Kyung, seorang psikiater dan psikolog makanan.

Diadaptasi berdasarkan webcomic Jeonyeok Kati Deusilraeyo oleh Park Shi In dan diterbitkan sejak 5 November 2013 hingga 2 Desember 2014 melalui Daum Webtoon Company.

Dibintangi oleh Seo Ji Hye adalah aktris yang jadi pemeran Seo Dan di drama Crash Landing on You dan lawan mainnya yaitu Kim Hae Kyung.

Shall We Eat Dinner Together menceritakan kisah cinta seorang Woo Do Hee dan Kim Hae Kyung yang sama-sama pernah mengalami patah hati yang menyakitkan.

Melalui perjamuan makan malam, keduannya pun akhirnya dapat memulihkan perasaan mereka terhadap cinta.

Seo Hye Jin akan berperan sebagai Woo Do Hee, perempuan yang tak lagi percaya dengan cinta.

Do Hee mencoba untuk menutup perasaannya saat ia gagal mencintai seseorang.