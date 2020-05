Download Lagu Sholawat Haddad Alwi 'Astaghfirullah' MP3, Video Youtube Astaghfirullah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh lagu sholawat MP3 Haddad Alwi atau download lagu sholawat MP3 Haddad Alwi berjudul Astaghfirullah, dalam lagu sholawat terpopuler Tahun 2020.

Termasuk, Video Klip YouTube lagu sholawat Astaghfirullah.

Yuk tambah koleksi lagu sholawat anda, dengan Download Lagu Sholawat MP3 Haddad Alwi, Video Youtube Astaghfirullah.

Lagu Astaghfirullah adalah salah satu lagu sholawat yang dipopulerkan oleh Haddad Alwi.

Lagu Astaghfirullah masuk ke dalam daftar lagu sholawat di album studionya berjudul, The Way Of Love.

Seperti diketahui, Haddad Alwi adalah seorang penyanyi lagu-lagu sholawat atau religi Indonesia.

Dimana albumnya yang bertajuk Cinta Rasul (1999) menjadi album religi terlaris sepanjang sejarah musik Indonesia.

Lirik sholawat lagu Astaghfirullah.

Astaghfirullah robbal baroyaa

Astaghfirullah minal khothooya