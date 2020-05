Ilustrasi. Gudang Movie, Download Film The Town Sub Indo, Nonton Film Ben Affleck dan Rebecca Hall.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh film The Town atau download film The Town dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam gudang movie terpopuler Tahun 2020.

Termasuk, cara nonton film lewat streaming The Town di ponsel, diperankan oleh Ben Affleck dan Rebecca Hall.

Bagaimana sinopsis film streaming The Town?

The Town adalah film drama kriminal asal Amerika Serikat, yang dirilis pertama kali di Festival Film Venesia pada 8 September 2010.

Film The Town meruapakan hasil garapan sutradarai Ben Affleck dan produser Graham King berserta Basil Iwanyk.

Sementara pemeran di dalam film The Town antara lain dibintangi dibintangi oleh Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner, Blake Lively, Chris Cooper dan Pete Postlethwaite.

Film The Town ditayangkan secara perdana di Festival Film Venesia pada tanggal 8 September 2010 dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 17 September 2010.

Film ini mendapatkan review positif dari para kritikus, hingga berhasil menuai pendapatan kotor mencapai $154 jutaan dari jumlah anggaran sebesar $37 juta (juta dolar).

Berikut sinopsis film The Town.

Film The Town menceritakan kisah Doug MacRay yang diperankan Ben Affleck.