Download Lagu 'Lathi' Weird Genius feat Sara Fajira, Berikut Lirik dan Video Klipnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Lathi dinyanyikan Weird Genius Feat Sara Fajira dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Lathi dan video klip Lathi dalam artikel ini.

Weird Genius berkolaborasi dengan penyanyi Sara Fajira.

Lagu Lathi kini banyak diperbincangkan melalui akun sosial media, hingga kini sudah mencapai 6 juta kali penonton.

Berikut lirik lagu Lathi - Weird Genius Feat Sara Fajira

I was born a fool

Broken all the rules

Seeing all null

Denying all of the truth

Everything has changed

It all happened for a reason

Down from the first stage

It isn't something we fought for

Never wanted this kind of pain

Turned myself so cold and heartless

But one thing you should know

'Kowe ra iso mlayu saka kesalahan Ajining diri ana ing lathi'

Pushing through the countless pain

And all I know that this love's a bless and curse

Everything has changed

It all happened for a reason

Down from the first stage

It isn't something we fought for

Never wanted this kind of pain

Turned myself so cold and heartless

But one thing you should know

'Kowe ra iso mlayu saka kesalahan Ajining diri ana ing lathi'

Lihat video klip Lathi di atas.

Berikut, cara unduh atau download lagu Lathi dinyanyikan Weird Genius Feat Sara Fajira, dalam MP3 lagu terbaru via Joox dan Spotify.

Cara Download Lagu Lathi MP3 via Joox

Download aplikasi Joox di bawah ini pada smartphone kamu.