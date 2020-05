Drakorindo, Download Drakor Extracurricular, Streaming Drama Korea Kim Dong Hee dan Jung Da Bin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Kim Dong Hee dan Jung Da Bin dalam drama Korea, berikut sinopsis Extracurricular dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Extracurricular.

Bagaimanakah sinopsis Shall We Eat Dinner Together?

Sinopsis Drakor Extracurricular tayang mulai 29 April 2020.

Drama ini merupakan garapan sutradara Kim Jin Min.

Sementara skenarionya ditulis oleh Jin Han Sae.

Extracurricular dibintangi oleh Kim Dong Hee, Jung Da Bin, Park Ju Hyun, Nam Yoon Soo, Choi Min Soo, Park Hyuk Kwon, dan Kim Yeo Jin.

Drama ini juga dikenal dengan judul Human Class.

Sinopsis Drakor Extracurricular menceritakan tentang seorang siswa teladan yang menjalankan bisnis ilegal.

Ia ditangkap oleh teman satu kelas yang mulai memerasnya.

Ji Soo adalah murid teladan.

Untuk membayar biaya sekolah, ia mengambil keputusan yang buruk.