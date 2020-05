Profil Son Eon Jin pemeran Crash Landing on You, Simak Juga Daftar Film dan Drama Korea Son Eon Jin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Son Ye Jin dalam drama Korea Crash Landing on You dalam drama Korea terpopuler 2020, yuk simak profil Son Eon Jin pemeran Crash Landing on You dan sederet film dan drama Korea yang diperakan Son Ye Jin.

Son Eon Jin yang kerap disapa dengan Son Ye Jin merupakan seorang aktris asal Korea Selatan.

Ia telah menjalani kariernya di dunia hiburan sejak tahun 2000.

Wanita kelahiran 11 Januari 1982 ini memilki satu kakak perempuan.

Ia memulai debut aktingan dengan berperan dalam film Secret Tears.

Son Ye Jin berperan dalam serial televisi yang kala itu populer berjudul Sun-hee and Jun-hee, dan Delicious Proposal.

Sejak saat itu, Son Ye Jin semakin dipercaya menjadi pemeran utama dalam drama maupun film.

Son Ye Jin dan Hyun Bin merupakan salah satu pemeran utama dalam drama Crash Landing On You yang tayang di tvN.

Drama Crash Landing On You meraih kesuksesan dengan pencapaian rating tertinggi.

Berikut profil Son Ye Jin pemeran Crash Landing On You dalam drama Korea terpopuler 2020.

