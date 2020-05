Bantu Atasi Dampak Pandemi Covid-19, Sharp Indonesia Donasikan 500 Sembako. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berupaya mengurangi dampak dari pandemi Covid-19, Sharp Indonesia, mendonasikan kebutuhan makanan pokok bagi warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Seminggu setelah memasuki bulan Ramadhan, pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19) masih membayangi Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Menurut situs resmi pemerintah Corona.Jakarta.go.id, hingga kini jumlah pasien positif telah mencapai lebih dari 4.400 pasien.

Keadaan ini mendesak pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta pada 10 April lalu, setelah sebelumnya memberikan himbauan Work From Home (WFH).

Bagai buah simalakama, walaupun kebijakan ini dinilai dapat membatasi penyebaran virus, namun di sisi lain juga memberikan sentimen negatif terhadap terhadap kinerja bisnis dan ekonomi saat ini.

Pasalnya tidak sedikit perusahaan yang harus menghentikan operasional perusahaan sampai waktu yang belum ditentukan, akibatnya banyak pekerja yang nasibnya kini sedang tidak menentu.

Dampak ini juga dirasakan langsung oleh buruh harian yang menggantungkan nasibnya pada pekerjaan lapangan.

Pada akhirnya, tidak sedikit warga di kota Jakarta yang mulai kesulitan untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena daya beli yang semakin menurun tiap harinya.

Berupaya untuk mengurangi dampak tersebut, PT Sharp Electronics Indonesia (SEID) melalui Andri Adi Utomo selaku Sr. Sales General Manager menyatakan, “Sharp Indonesia are here to help”, pesan pertama dan yang paling utama digaungkan.

Bukan hanya isapan jempol semata, pernyataan ini didukung oleh aksi nyata yang telah dilakukan oleh Sharp Indonesia pada Kamis, 30 April lalu.

Melalui Human Initiative, perusahaan elektronik asal Jepang ini menyalurkan lebih dari 500 paket sembako.