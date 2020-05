Sindir Youtuber Ferdian Paleka yang Melecehkan Transpuan, Ini yang Dilakukan Komika Bintang Emon!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Saat ini komika Bintang Emon beberapa waktu lalu tengah ramai menjadi sorotan.

Hal ini tak lepas karena pesan yang dibuat Bintang di IGTV nya soal corona yang dianggap remeh masyarakat.

Dalam video tersebut yang diberi judul 'Nyawa di Tangan Tuhan' ini mendapat respons kuat dari masyarakat karena bahasa dan imbauan yang mudah dipahami.

Berkat postinganya itu pun membuat namanya diperhatikan masyarakat.

Baru-baru ini Komika ini kembali membuat sebuah video respons dari kasus yang kini sedang ramai beredar.

Yaitu soal kasus Ferdian Paleka YouTuber yang kini lagi dicari polisi setelah aksi prank membagikan 'makanan' sampah ke seorang transpuan.

Dikutip dari TribunStyle Ia mengunggah video dirinya yang memparodikan aksi prank sembako terhadap transpuan.

"Begini juga bisa kok," tulis Bintang sebagai caption.

Dalam parodinya ia dibantu seorang teman yang memerankan karakter transpuan.

"Hello guys welcome to my channel, kali ini gue akan ketemu transpuan atau waria buat bagi-bagi boks makanan yang isinya beneran makanan.

Ini ada mie, ada beras, dan sembako-sembako lainnya. Let's go.