Sinopsis The World of the Married Besok Malam Episode Perdana Senin 11 Mei 2020 di Trans TV

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Park Hae Joon dan Kim Hee Ae dalam Drama Korea The World of the Married, yuk simak sinopsis The Word of the Married Besok malam episode perdana Senin 11 Mei 2020 di Trans TV dan tonton melalui live streaming Trans TV.

Tayangan Drama Korea The World of the Married setiap hari pukul 19.15 WIB di Trans TV.

Kamu juga bisa menonton Drama Korea The World of the Married melalui live streaming Trans TV.

Berikut, tautan atau link live streaming Trans TV drama Korea The World of the Married.

Bagaimana sinopsis The World of the Married besok malam, Senin 11 Mei 2020?

Yuk, lihat kelanjutan kisah cinta Park Hae Joon (Lee Tae Oh) dan Kim Hee Ae (Ji Sun Woo).

Dalam sinopsis The World of the Married episode perdana diawali dengan, Dokter Ji Sun Woo merasa memiliki kehidupan yang sempurna, pekerjaan yang baik.

Suami yang sayang padanya serta anaknya yang mereka cintai.

Namun keraguan muncul saat Ji Sun Woo menemukan lipbalm di jaket suaminya, Lee Tae Oh.