10 YouTuber Terkaya Indonesia, Penghasilan Tertinggi Rp 681 Juta hingga 7 Miliar Per Bulan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Membuat konten video menjadi tantangan utama bagi para YouTuber untuk mendulang visitor dan pundi-pundi.

Konten asal beda dan penuh sensasi mungkin dianggap bisa didapat mendatangkan subscriber dengan cepat.

Sebenarnya seberapa besar chanel Youtube bisa menghasilkan keuntungan? Berapa uang yang bisa didapat dari YouTube?

Berikut adalah daftar YouTuber dengan penghasilan terbesar di Indonesia.

Dari situs Social Blade, dari 10 channel Youtube dengan subscriber terbanyak di Indonesia pendapatan yang didapat memang cukup menggiurkan.

• Ibunda Atta Halilintar Ketakutan Lihat Judul YouTube Putranya, Langgogeni Faruk: Umi Gak Suka

• Raffi Ahmad Kunjungi Rumah Bujangan Miliknya, Baim Wong: Tempat Raffi Narkoba?

• Sosok Hans Tukang Ojek Pengkolan, Pria yang Disebut Ria Ricis Tak Direstui Keluarga

Berikut daftar penghasilan 10 Youtuber teratas di Indonesia :

1. Atta Halilintar

Ilustrasi Atta Halilintar. Alasan Atta Halilintar Umumkan Dirinya Sumbang Penghasilannya di YouTube buat Penanggulangan Virus Corona (KOMPAS.com/Revi C Rantung)

Jumlah subscribers : 22,6 juta

Proyeksi pendapatan: US$ 29.800 - US$ 476.500 per bulan setara dengan Rp 447 juta - Rp 7,15 miliar per bulan (dengan kurs Rp 15.000 per dollar AS).

Jumlah video yang diupload : 821

Jumlah penonton akumulasi : 2,33 miliar

2. Ricis Official

Jumlah subscribers : 20,4 juta

Proyeksi pendapatan: US$ 25.400 - US$ 405.900 per bulan setara dengan Rp 381 juta - Rp 6,09 miliar per bulan (dengan kurs Rp 15.000 per dollar AS).

Jumlah video yang diupload : 891

Jumlah penonton akumulasi : 2,69 miliar