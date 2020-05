Terbawa Emosi Drakor The World of The Married, Sang Istri hingga Lakukan Ini pada Denny Cagur!

Drama Korea A World of Married Couple atau The World of the Married

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Harus diakui bahwa Drama Korea Selatan, The World of The Married telah menyihir banyak publik figur, terutama para artis peran.

Apalagi drama ini memang telah diperbincangkan oleh warganet sejak dirilis pada akhir Maret lalu.

Drama asal Korea ini telah ditayangkan di kanal aslinya setiap Sabtu dan Minggu.

Drama tersebut banyak memperoleh respons karena ceritanya yang disebut dapat membawa emosi para penonton.

Tema dari drama ini banyak menyoroti permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama, yang telah berumah tangga.

The World of the Married (JTBC)

Sinopsis singkatnya, The World of the Married menceritakan kehidupan rumah tangga seorang dokter dan direktur rumah produksi.

Setelah beberapa tahun rumah tangga mereka berjalan, datang orang ketiga.

Diam-diam, suami sang dokter menjalin hubungan dengan wanita muda.

Drama ini diperankan oleh Kim Hee Ae dan Park Hae Joon.

Kim Hee Ae memainkan tokoh dokter bernama Ji Sun Woo.