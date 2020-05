Drakorindo, Download Drakor When My Love Blooms, Streaming Drama Korea Jinyoung dan Jeon Seo Nee

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Jinyoung dan Jeon Seo Nee dalam drama Korea, berikut sinopsis When My Love Blooms dan simak juga cara unduh atau download drama Korea When My Love Blooms.

Bagaimanakah sinopsis When My Love Blooms?

When My Love Blooms merupakan drama Korea bertema romansa tayang perdana pada jam 9 malam KST pada 25 April 2020 di tvN.

Drama When My Love Blooms bercerita tentang dua orang yang bertemu kembali setelah bertahun-tahun terpisah, dan keduanya kembali jatuh cinta.

When My Love Blooms akan megambil setting waktu masa kini dan tahun 1990-an.

Drama Korea When My Love Blooms disutradarai oleh Son Jung Hyun berdasarkan naskah yang ditulis oleh Jeon Hee Young.

Karena When My Love Blooms menggunakan dua setting waktu, maka dua tokoh tersebut masing-masing diperankan oleh dua aktor dan aktris berbeda pula.

Han Jae Hyun dan Lee Bo Young akan memerankan karakter di masa sekarang.

Sedangkan Jinyoung dan Jeon Seo Nee akan memerankan karakter di masa lalu.

Sinopsis When My Love Blooms diawali dari Han Jae Hyun (Yoo Ji Tae) adalah seorang pria berusia 40-an.