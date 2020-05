PDP Gerindra Lampung Serahkan Bantuan APD ke Gugus Tugas Covid-19

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - DPD Partai Gerindra Lampung menyalurkan sejumlah alat pelindung diri (APD) ke Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung, Rabu (13/5/2020).

Sejumlah APD itu berupa baju medis, masker medis, sepatu medis, masker kain, paket wastafel, hand sanitizer, pompa disinfektan berserta cairan disinfektan.

Penyerahan APD tersebut dilakukan oleh sejumlah elite Partai Gerindra Lampung.

Diantaranya, Sekretaris DPD Gerindra Lampung Pattimura didampingi oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Mirzani Djausal dan anggota Fraksi Gerindra Mirzalie, Ihwan Fadil serta anggota Fraksi lainya.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Lampung, Pattimura menyatakan, kader-kader Gerindra di Lampung sudah bergerak ke dapil masing-masing sesuai instruksi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sejak ditetapkan Covid-19 sebagai pandemi global.

• Politisi Gerindra Ajak Masyarakat Selalu Pakai Masker, Partai Golkar Salurkan Rp 600 Juta

• Politisi Gerindra Imbau Warga Lampung Patuhi Imbauan Pemerintah Antisipasi Sebaran Virus Corona

• Hanura Lampung Utara Bantu Tenaga Medis

• KPU Lampung Tunggu Revisi PKPU

"Seluruh aleg diperintahkan untuk membantu meringankan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 melalui kegiatan-kegiatan di DPRD maupun pribadi ke masyarakat ataupun puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan," kata dia.

Selain itu, Gerindra Lampung yang sudah menyiapkan rapid test untuk seluruh kadernya, meminta pemprov untuk transparansi terkait identitas pasien yang sudah ditetapkan positif, PDO, maupun OTG.

"Harus transparan data pasien by name, by adress, untuk memudahkan pemutusan mata rantai penyebaran dan penularan virus ini," ungkapnya.

Sementara, Rahmat Mirzani Djausal menambahkan, pihaknya sudah memberikan 2.500 karung beras berisi 5 kg.

Tahap kedua, pemberian masker kain sebanyak 20 ribu buah.

"Tahap ketiga memberikan sembako 2.500 buah karung berisi 5 kilo, dan tahap keempat ini memberikan APD ke Gugus Tugas Lampung dimana nanti insyallah kami akan melakukan tahaoan kelima dengan memberikan 3.000 paket sembako," ungkap dia.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung Arinal Djunai menyambut baik pemberian APD oleh partai Gerindra.

Menurutnya, Gerindra merupakan bagian dari elemen masyarakat yang turut dalam membantu tim gugus tugas Pemprov Lampung menghadapi Covid-19.

"Dengan bekerja bersama kita bisa berubah, karena tanpa ada kebersamaan untuk mengendalikan di Lampung maka dampaknya tidak bidang kesehataan saja, tapi juga ekonomi, politik, budaya dan sosial," jelas Arinal.(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)