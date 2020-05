Download Lagu 'Yours' Chanyeol EXO feat Raiden X, Video Klip Yours Lagu Korea Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Yours dinyanyikan Chanyeol EXO feat Raiden X dalam MP3 lagu Korea terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu Yours dan video klip Yours dalam artikel ini.

Chanyeol EXO baru saja merilis lagu solo dengan Raiden yang berjudul Yours.

Dalam lagu ini, Chanyeol dan Raiden menggaet dua penyanyi ternama Korea Selatan yaitu Changmo dan Lee Hi.

Berikut lirik lagu Yours - Chanyeol EXO feat Raiden X

ipsure garyeojin

nunbichui soksagim

I'll be yours

I'll be yours

musimhan gwansimmankeum

apeun ge isseulkka

heukbaek gateun sigan

han chi apdo moreun chae

neoreul hemaedeusi

gidaryeo on neukkim

chalna binteum eopsi

neoro ieojin kkumeseo

da eodume gathin geoscheoreom

du nuneul gamgoseo

bul kkeojin gamjeonge chwihae

naneun neoreul ilheoga

sumi meojeul geot gateun ibyeol kkeut

nun meon sarangi amjeondoen geu sungan

chagaun ongi gadeukhan heunjeok

simjangi balphin deushae

kkeuteopsneun eodumeul samkin deusi

buseojin gieogui jogakdeuri

bokjaphan maeumi biwojijil anha

Yeah yeah