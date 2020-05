Ini Kisah Drama Korea Terbaru Reply 1988 yang Jadi Trending Topic di Twitter, Gemas Banget Pemainnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sepertinya drama Korea Selatan belakangan ini jadi tontonan favorit selama pandemi.

Bahkan sejumlah judul drakor (drama Korea) kerap menjadi trending topik di media sosial.

Tak hanya drakor yang sedang ditayangkan di TV Korea seperti The World of the Married, melainkan drama lawas yang dulu juga memiliki banyak penggemar mulai ramai lagi dibahas.

Salah satunya adalah drama berjudul Reply 1988.

Drama ini beberapa kali menjadi trending topik di Twitter.

Banyak penonton mengaku terharu dan takjub dengan jalan cerita Reply 1988.

Reply 1988 ditayangkan di Korea pada akhir tahun 2015 hingga awal tahun 2016.

Drama ini pernah begitu dicintai pecinta drakor hingga pernah menjadi drakor dengan rating tertinggi kala itu.

Reply 1988 mengangkat kisah persahabatan lima remaja SMA dan keluarganya yang hidup bertetangga di Ssangmun-dong, distrik Dobong, Seoul bagian utara.

Seperti judul serialnya, kisah ini berlatar pada 1988, saat Duk-sun (Hyeri), Jung-Hwan (Ryoo Joon-yeol), Sun-woo (Ko Gyung-pyo), dan Dong-ryong (Lee Dong-hwi) masih berstatus siswa SMA, sementara Taek (Park Bo-gum) sudah menjadi pemain baduk terkenal di dunia.

• Biodata Yook Sung Jae Pemeran Mystic Pop-Up Bar, Simak Daftar Drama Korea Diperankan Yook Sung Jae