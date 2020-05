Drakorindo, Download Drakor Because This Is My First Life, Streaming Drama Korea

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Lee Min Ki dalam drama Korea, berikut sinopsis Because This Is My First Life.

Simak juga cara unduh atau download drama Korea Because This Is My First Life.

Bagaimanakah sinopsis Because This Is My First Life?

Because This Is My First Life tayang di tvN drama dalam waktu dekat ini tepatnya pada bulan Oktober 2017.

Serial drama ini akan menggantikan slot kdrama sebelumnya yang berjudul Argon yang baru tayang pada 4 September 2017 setiap hari Senin dan Selasa pukul 22.50.

Drama Korea Because This Is My First Life atau di kenal dengan judul This Life Is Our First.

Drama Korea ini di sutradarai oleh Park Joon Hwa dan penulis skenario drama ini adalah Yoon Nan Joong.

Pemain dari serial drama Because This Is My First Life aktor tampan Lee Min Ki.

Untuk pemain utama wanitanya adalah aktris cantik dan terkenal Jung So Min yang terkenal dengan drama seri Mischievous Kiss dari MBC tahun 2010 silam.

Sinopsis This Life Is Our First mengisahkan tentang Nam Se Hee yang diperankan oleh Lee Min Ki adalah pria lajang berusia awal 30-an.

