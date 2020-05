Terungkap Aura Kasih Suka Curhat ke Glenn Fredly Soal Suaminya, Tak Menampik Anggapan Miring Orang 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Penyanyi Aura Kasih mengaku terkejut saat mendapat kabar Gleen Fredly yang pernah menjadi kekasihnya, meninggal dunia.

Aura Kasih mengatakan, bahwa Glenn sudah seperti saudaranya.

"Ya syok karena memang waktu itu gue cuma 'congratulations ya buat kelahiran baby-nya'. Waktu dia nikah, he is like my brother, my bestfriend," kata Aura Kasih dikutip Kompas.com, Jumat (15/5/2020).

Diketahui, Glenn Fredly mengembuskan napas terakhirnya pada 8 April 2020, karena penyakit meningitis atau radang selaput otak.

Saat berbincang dengan artis Melaney Ricardo dalam vlog verjudul

Aura Kasih bercerita, dia dan Glenn Fredly yang telah memiliki pasangan masing-masing sering bercerita tentang banyak hal, termasuk urusan rumah tangga.

Kata Aura Kasih, Glenn Fredly bahkan kerap memberi nasihat untuk kehidupan pernikahannya dengan Eryck Amaral.

"Kita bahas tentang musik atau apapun. Kadang gue juga suka curhat, 'gue sama laki gue kayak begini nih'. Terus dia suka kasih wejangan. Dia umurnya juga jauh lebih dewasa lah, banyak kasih masukan," ucap Aura Kasih.

Kemudian, Aura Kasih tidak memungkiri bahwa ia pernah menjalin hubungan yang dekat dengan Glenn Fredly.