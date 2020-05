Ilustrasi Anang Hermansyah dan Ashanty. 2 Hari Bertengkar dengan Anang Hermansyah, Ashanty Ingin Foto Mirip Pemain Crash Landing on You.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Ashanty mengaku bertengkar dengan suaminya, Anang Hermansyah selama 2 hari. Ia pun mengungkapkan alasan sampai ia bertengkar dengan ayah Aurel Hermansyah tersebut.

Hal itu bermula saat Ashanty ingin berpose layaknya tokoh dalam drama Korea Crash Landing on You, yaitu Kapten Ri dan Yoon Seri.

Demi mendapatkan foto mirip tokoh dalam drama Korea Crash Landing on You itu, Ashanty pun memaksa suaminya Anang Hermansyah.

Ia malah sempat bertengkar dengan suaminya karena hal tersebut.

Namun setelah itu, Ashanty menyebut bahwa Anang Hermansyah malah ketagihan.

Dilansir Tribun Style, baru-baru ini, sejumlah drama Korea sukses mencuri perhatian masyarakat Indonesia.

Banyak orang Indonesia mulai menggemari beberapa judul drakor, baik yang terbaru maupun lawas.

Crash Landing on You, Itaewon Class, The World of the Married merupakan beberapa judul drakor yang kini sedang digandrungi.

Ashanty pun blak-blakan dirinya begitu terpikat dengan Kapten Ri dalam drakor Crash Landing on You atau CLOY.

Drama yang dimainkan oleh aktor Hyun Bin dan Son Ye Jin itu memang menjadi drama Korea dengan rating tertinggi di stasiun penyiaran tvN.