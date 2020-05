Sinopsis Touch Your Heart Tayang Perdana Hari Ini Senin 18 Mei 2020 di Trans TV

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Yoo In Na dan Lee Dong Wook dalam Drama Korea Touch Your Heart, yuk simak sinopsis Touch Your Heart hari ini episode perdana Senin 18 Mei 2020 di Trans TV dan tonton melalui live streaming Trans TV.

Tayangan Drama Korea Touch Your Heart setiap Senin sampai Jumat pukul 09.30 WIB di Trans TV.

Drama Korea Touch Your Heart dibintangi oleh Yoo In Na dan Lee Dong Wook.

Kamu juga bisa menonton Drama Korea Touch Your Heart melalui live streaming Trans TV.

Berikut, tautan atau link live streaming Trans TV drama Korea Touch Your Heart.

Live streaming drama Korea Touch Your Heart Trans TV

Bagaimana sinopsis Touch Your Heart hari ini, Senin 18 Mei 2020?

Touch Your Heart episode perdana menceritakan tentang Yoon Seo, seorang aktris yang magang di firma hukum demi peran terbarunya.

Sebuah program di televisi membahas tentang Oh Yoon Seo, seorang selebriti yang dulunya populer di seluruh Asia.

Namun kini karirnya meredup karena banyak skandal, satu di antaranya narkoba.