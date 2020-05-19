Chord Gitar Senyumlah
Chord Gitar Lagu Senyumlah MP3 Andmesh dan Lirik Lagu Senyumlah
Chord gitar lagu Senyumlah MP3 yang dipopulerkan Andmesh dan lirik lagu Senyumlah, serta Video Klip YouTube Senyumlah.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Senyumlah MP3 yang dipopulerkan Andmesh dan lirik lagu Senyumlah, serta Video Klip YouTube Senyumlah.
Chord Gitar Senyumlah MP3 Andmesh.
Intro : C Em F..
C Em F..
.
C Em F
bila banyak masalah hidupmu
C Em F
kuharap dirimu tak usah mengeluh
Dm G
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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung