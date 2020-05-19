Chord Gitar Senyumlah

Chord Gitar Lagu Senyumlah MP3 Andmesh dan Lirik Lagu Senyumlah

Chord gitar lagu Senyumlah MP3 yang dipopulerkan Andmesh dan lirik lagu Senyumlah, serta Video Klip YouTube Senyumlah.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Senyumlah MP3 yang dipopulerkan Andmesh dan lirik lagu Senyumlah, serta Video Klip YouTube Senyumlah.

Chord Gitar Senyumlah MP3 Andmesh.

Intro : C Em F..

        C Em F..

.

  C           Em         F

bila banyak masalah hidupmu

  C         Em      F

kuharap dirimu tak usah mengeluh

   Dm                       G

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Chord Gitar Lagu Senyumlah
Lirik Lagu Senyumlah
Chord Gitar Lagu Andmesh
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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
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