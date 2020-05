Kisah Artis Luna Maya yang Sempat Terlintas untuk Bunuh Diri, 'Bukan karena Gue Putus Asa'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis peran Luna Maya mengaku mengalami depresi ketika tersandung kasus pornografi dengan Ariel NOAH pada 2010 lalu.

Masalah kasus pornografi itu menjadi salah satu ujian terbesar dalam hidup Luna Maya.

Dalam video terbaru Daniel Mananta, Luna Maya mengungkapkan caranya bisa bertahan dan melewati masalah besar di hidupnya saat itu.

Namun, ia sulit menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya.

Luna hanya merasa bahwa ada dorongan untuk tetap melanjutkan hidup.

Walaupun, pilihan mengakhiri hidup sempat terlintas dalam pikirannya.

Ilustrasi Luna Maya. (TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN)

"Of course at that time gue juga ada pemikiran seperti itu, bukan karena gue putus asa, more like kayak, 'Oke kalau dengan gue tidak ada di dunia ini, orang-orang bakal diem enggak?'," kata Luna Maya sebagaimana dikutip Kompas.com, Selasa (19/5/2020).

Saat itu, Luna Maya menyebut dirinya mendapat banyak perundungan, hinaan, dan ejekan dari orang-orang.

Hal itu membuatnya sempat terpikir untuk bunuh diri.

"Karena kan gue terima bullying, dihina, diejek, diomongin, so many people so bother dengan keberadaan gue."