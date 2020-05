TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Yoo In Na dan Lee Dong Wook dalam Drama Korea Touch Your Heart, yuk simak sinopsis Touch Your Heart hari ini episode 2 Selasa 19 Mei 2020 di Trans TV dan tonton melalui live streaming Trans TV.

Tayangan Drama Korea Touch Your Heart setiap Senin sampai Jumat pukul 09.30 WIB di Trans TV.

Drama Korea Touch Your Heart dibintangi oleh Yoo In Na dan Lee Dong Wook.

Kamu juga bisa menonton Drama Korea Touch Your Heart melalui live streaming Trans TV.

Berikut, tautan atau link live streaming Trans TV drama Korea Touch Your Heart.

Live streaming drama Korea Touch Your Heart Trans TV

Bagaimana sinopsis Touch Your Heart hari ini, Selasa 19 Mei 2020?

Sinopsis Touch Your Heart episode 2 diawali dari Jung Rok mengaku tidak tertarik kepada Yoon Seo.

Bahkan Jung Rok mengaku tak punya waktu karena ia harus mencari dokumen yang hilang.

Yoon Seo emosi saat Jung Rok memanggil namanya dengan sebutan Jin Shim.