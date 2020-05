TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Yoo In Na dan Lee Dong Wook dalam Drama Korea Touch Your Heart, yuk simak sinopsis Touch Your Heart hari ini episode 4 Kamis 21 Mei 2020 di Trans TV dan tonton melalui live streaming Trans TV.

Tayangan Drama Korea Touch Your Heart setiap Senin sampai Jumat pukul 09.30 WIB di Trans TV.

Drama Korea Touch Your Heart dibintangi oleh Yoo In Na dan Lee Dong Wook.

Kamu juga bisa menonton Drama Korea Touch Your Heart melalui live streaming Trans TV.

Berikut, tautan atau link live streaming Trans TV drama Korea Touch Your Heart.

Live streaming drama Korea Touch Your Heart Trans TV

Bagaimana sinopsis Touch Your Heart hari ini, Kamis 21 Mei 2020?

Dalam sinopsis Touch Your Heart hari ini episode 4, Jung Rok dan Yoon Seo saling bertatapan hingga tak menyadari ada seseorang yang mengawasi mereka.

Di kantor, Yang dan Kim bertanya pada Yoon Seo soal persidangan.

Ia menanyakan pendapat Yoon Seo apakah Jung Rok ganteng.

