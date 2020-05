Curhat Aura Kasih Lebaran Cuma Berdua Anak, Tanpa Suami dan Keluarga Besar 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis peran Aura Kasih (33) mau tidak mau harus merayakan lebaran tanpa ditemani sang suami, Eryck Amaral.

Aura Kasih juga tidak bisa merayakan hari raya Idulfitri bersama keluarga besarnya.

Wanita kelahiran Bandung, 26 Februari 1987 ini nampak membagikan foto berdua bersama sang putri, Arabella.

"Lebaran pertama dengan anak,

tanpa suami, tanpa keluarga,

All is Well

(semuanya baik-baik saja),

stay safe everyone

(tetap jaga keamanan ya semua)," tulis Aura di Insta Stories-nya, Minggu pagi (24/5/2020).