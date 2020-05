Deretan Film Bioskop yang Tayang di Global TV Selasa, 26 Mei 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Libur lebaran kerap dimanfaatkan sebagian orang untuk berlama-lama menatap layar kaca.

Stasiun TV berlomba-lomba menyuguhkan program-program terbaik bagi para pemirsanya.

Tak terkecuali Global TV.

Dari pagi hingga malam hari, Global TV menayangkan banyak film-film bioskop kenamaan.

Mulai dari SpongeBob SquarePants Movie, Minion, The Fate Of The Furious, Kick-Ass 2 dan lain-lain.

Menyadur dari mncvision.id, berikut ini jadwal lengkap acara di Global TV, Selasa 26 Mei 2020.

00:30 Big Movies Platinum

01:00 MNC Shop

01:30 Kick-Ass 2

02:30 iSinema

04:00 Gerebek

04:30 Buletin iNews Pagi (L)

05:00 Jeany & Soun Miun

06:00 Curious George

08:00 SpongeBob SquarePants Movie

10:00 Buletin iNews Siang (L)

11:00 SpongeBob SquarePants Movie

13:00 SpongeBob SquarePants Movie

15:00 Minion

16:30 Boruto: The Next Generation

18:00 Warbiasak

19:30 Uang Kaget

20:30 Bedah Rumah Baru

22:00 The Fate Of The Furious

Selamat menonton ya.

(Tribunlampung.co.id/Kiki Novilia)