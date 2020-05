Atiqah Hasiholan Dinilai Kritik Pemerintah karena Pertanyakan Istilah New Normal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Atiqah Hasiholan dituding netizen mengkritik pemerintah terkait penggunaan kata new normal.

Lewat akun media sosialnya, Atiqah mempertanyakan penggunaan kata new normal yang dipakai di saat pandemi corona.

New Normal saat ini digunakan di seluruh dunia untuk menghadapi pandemi virus corona sebelum vaksin covid-19 ditemukan.

Indonesia termasuk negara yang menggaungkan new normal beberapa pekan terakhir ini.

Pendapat tersebut diungkap melalui media sosial Instagram @Atiqahhasiholan pada Rabu (27/5/2020).

Atiqah menyebut jika dirinya tak begitu setuju dengan penggunaan kata new normal.

Pasalnya, dia tetap akan berjuang untuk kembali ke kehidupan normal seperti dulu.

"Saya bingung dengan kata New Normal terkait dengan kehidupan bersosial dan kontak fisik terhadap manusia

Jadi ketika pandemi udah usai namanya apa?

No this is not normal, this is just a transition untuk kembali ke kehidupan normal," tulis akun @Atiqahhasiholan pada sebuah postingan tertulis.